Bayer-Chef Bill Anderson schließt eine Kapitalerhöhung aus, nachdem er die Aufspaltung des Konzerns zunächst ausgesetzt hat. Investoren kritisieren den Turnaround-Plan.Bayer-Chef Bill Anderson hat eine erneute Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Einen Tag nach seiner Gewinnwarnung betonte Anderson in einem Gespräch mit der Financial Times, dass die Spekulationen über den Verkauf neuer Aktien unbegründet seien. Der Vorstand habe das Gerücht im Vorfeld des Kapitalmarkttages am Dienstag erörtert, nachdem sich einige Investoren nach einem solchen Plan erkundigt hätten, sagte er. Die Diskussion sei aber mit einem "klaren Nein" beendet worden. "Ich weiß nicht, woher das kam. Es gibt keine Chance, …