Fetch.ai und SingularityNET explodieren: Kann diese AI Krypto folgen?

Der digitale Währungsmarkt notiert in den letzten 24 Stunden wieder etwas fester. Die großen Gewinner sind jedoch Projekte, die sich im KI-Bereich oder DePIN-Trend bewegen. Fetch.ai steigt in den letzten 24 Stunden um rund 40 Prozent, bei SingularityNET sind es immerhin 25 Prozent Kursgewinne. Das enorme Momentum zeigt sich auch bei Render und Akash Network.

Derartige Projekte sind heißbegehrt. Dem AI Narrativ wird nicht nur massives Durchschlagspotenzial am Markt zugetraut, sondern auch eine reale Adoption. Denn Künstliche Intelligenz kann und wird realen Mehrwert kreieren - auch im Krypto-Space.

Während Fetch.ai (FET) in 2024 schon um mehr als 300 Prozent gestiegen ist und auch SingularityNET auf Jahressicht rund 270 Prozent im Plus notiert, gibt es potenzielle Nachzügler.

Denn immer mehr Kryptowährungen springen auf den KI-Trend auf. Das folgende Projekt verbindet sogar die gehypten Memes mit dem AI-Narrativ. So gibt es einen konkreten Nutzen, angetrieben und bedingt durch Künstliche Intelligenz. Für eine gewisse Einprägsamkeit werden Memes genutzt, um dem Projekt einen viralen Hype zu verschaffen. Schauen wir uns die Entwicklung in den letzten Tagen an, hat dieser Ansatz durchaus Potenzial. Denn Meme-Coins und AI Kryptos waren die besten Marktsegmente in 2024 - Scotty the AI verbindet die gehypten Metiers nun.

Sicherheit bleibt sensitives Krypto-Thema

Sicherheit ist im Krypto-Space von entscheidender Bedeutung, da die dezentralisierte Natur digitaler Währungen sowohl enorme Vorteile als auch signifikante Risiken birgt. Jedoch machen einige dezentrale Charakteristika den Krypto-Space in seiner momentanen Ausführung auch anfällig für Betrug und Diebstahl, da Scammer die Anonymität und die technischen Komplexitäten zu ihrem Vorteil nutzen können. Phishing-Angriffe, gefälschte Wallets, betrügerische ICOs und der Diebstahl der Private Keys sind nur einige Beispiele für die Bedrohungen, mit denen Anleger konfrontiert sind.

Angesichts des rasanten Wachstums des Kryptomarkts und der immer raffinierter werdenden Methoden von Betrügern, ist die Entwicklung und Implementierung fortgeschrittener Sicherheitslösungen unerlässlich. Diese sollen helfen, Betrug zu erkennen und zu verhindern. Die Stärkung der Sicherheit ist nicht nur für den Schutz der Anleger von Bedeutung, sondern auch entscheidend für die langfristige Legitimität und das Vertrauen in Kryptowährungen. Ohne kontinuierliche Verbesserungen in der Sicherheitstechnologie und proaktive Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung bleibt der Krypto-Space für Anleger ein riskantes Feld. Innovative Lösungen schaffen hier Abhilfe.

Scotty the AI möchte Krypto-Anleger beschützen

Scotty the AI könnte aufgrund seiner innovativen Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Blockchain-Sicherheit eine signifikante Nachfrage im Bereich der AI-Kryptowährungen generieren. In einem Markt, der zunehmend Projekte bevorzugt, die KI mit realem Mehrwert implementieren, sticht Scotty the AI hervor. Durch die Verwendung fortschrittlicher KI-Algorithmen zur Betrugserkennung verspricht dieses Projekt, die Sicherheit innerhalb der Blockchain erheblich zu verbessern, was ein kritisches Bedürfnis im Krypto-Space adressiert.

Die Kombination aus KI und dem aktuellen Trend der Meme-Coins soll einen praktischen Nutzen mit hohem viralem Potenzial schaffen. Dieser Ansatz könnte Scotty the AI nicht nur für Anleger attraktiv machen, die nach hohen Staking-Renditen suchen, sondern auch für die breite Masse, die sich für innovative Krypto-Investitionen interessiert.

Mit bereits gesammelten 3 Millionen US-Dollar an Kapital und der Fähigkeit, blitzschnell durch Daten zu navigieren und Sicherheitssysteme zu prüfen, positioniert sich Scotty the AI als neue AI Krypto mit Potenzial. Die einzigartige Kombination aus Sicherheit, Effizienz und viralem Marketingpotenzial macht Scotty the AI zu einem potenziellen Katalysator für weiteres Wachstum - wer hier dabei sein möchte, könnte in den nächsten Tagen vor der kommenden Preiserhöhung einen Blick auf den Presale werfen. Dann bauen Early-Adopter bereits vor dem Handelsstart Buchgewinne auf und könnten die SCOTTY Token mit einer aktuellen Staking-Rendite von 59 Prozent APY staken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.