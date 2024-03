Heute kamen aus dem Sektor des Gesundheitswesens frische Zahlen ans Licht, die vor allem für Aktionäre Grund zur Vorfreude bieten dürften, insbesondere hinsichtlich der in Aussicht gestellten, außergewöhnlich hohen Dividende. Zwar steht die offizielle Genehmigung noch aus, erfahrungsgemäß gilt diese jedoch als reine Formsache. Die Drägerwerk AG & Co. KGaA, ein Schwergewicht in der Branche der Medizin- und Sicherheitstechnik, kann auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...