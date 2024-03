BMW und Mercedes-Benz haben ihr Joint Venture für den Aufbau von Schnellladern in China gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen heißt Beijing Ion Qi New Energy Technology Co., Ltd. und hat seinen Sitz im Pekinger Stadtteil Chaoyang. Das Joint Venture, an dem die Mercedes-Benz Group China und BMW Brilliance Automotive jeweils 50 Prozent halten, will bis Ende 2026 ein Ladenetz von mindestens 1.000 Standorten mit insgesamt rund 7.000 Schnellladepunkten ...

