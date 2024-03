Die Strompreise in Europa haben in den letzten Wochen und Monaten spürbar nachgegeben und die RWE-Aktie ist diesem Beispiel auf dem Fuße gefolgt. Mittlerweile scheint der Titel nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein. Zuletzt kämpften die Bullen darum, das Papier zumindest nicht unter die wichtige 30-Euro-Linie fallen zu lassen, die seit dem Corona-Crash im Jahr 2020 nicht mehr durchkreuzt wurde.Anzeige:Bislang konnte RWE (DE0007037129) sich von den Korrekturen nur in überschaubarem Maße erholen. Am Donnerstagmorgen standen 31,74 Euro ...

