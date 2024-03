Hamburg (ots) -Noch bis zum 31. März können Reportagen und Features für den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2024 eingereicht werden. Die Jury des Journalistenpreises ehrt herausragende journalistische Leistungen, die die Rechte von Kindern und Jugendlichen thematisieren. Darüber hinaus ehrt sie mit dem Peter Scholl-Latour Preis die Berichterstattung über das Leid von Menschen in Krisen- und Konfliktgebieten. Die Auszeichnungen sind mit je 6.000 Euro dotiert und werden im September auf einer Veranstaltung der Kinderrechtsorganisation Plan International in Berlin verliehen.Ulrich Wickert sagt: "Journalisten, die in ihrer Arbeit die Rechte von Kindern in den Mittelpunkt rücken, müssen in vielen Ländern um ihr Leben fürchten. Sie dokumentieren Missbrauch, Gewalt und andere Gräueltaten und geben den Schwächsten einer Gesellschaft eine Stimme. Mit ihren Beiträgen machen sie unbequeme Wahrheiten sichtbar und liefern wichtige Informationen, die helfen, gegen Kinderrechtsverletzungen vorzugehen und das Leben der Mädchen und Jungen zu verbessern. Der Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte würdigt diesen Mut und besonderen Einsatz von Journalisten."Teilnahmeberechtigt sind Redakteur:innen aller Ressorts sowie freie Journalist:innen in Deutschland, Österreich und den Partnerländern von Plan International. Sie können auf der Website www.ulrich-wickert-stiftung.de/journalistenpreis Beiträge aus Print- oder Onlinemedien, Hörfunk und Fernsehen einreichen, die 2023 erstmals veröffentlicht worden sind.Ulrich Wickert unterstützt die Projekte von Plan International seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die den Journalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- und Kuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. Der Sonderpreis mit seinem Namen wird zu Ehren seines besonderen Engagements vergeben.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAntje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 / 60 77 16-281, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5730023