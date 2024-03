© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Zwei Nvidia-Vorstandsmitglieder haben in den letzten Tagen Aktien des Chipherstellers im Wert von rund 180 Millionen US-Dollar verkauft. Die Aktie klettert derweil auf immer neue Rekordhochs.Tench Coxe ist seit 1993 im Vorstand von Nvidia und hat am 5. März 200.000 Aktien zu 850,03 bis 852,50 US-Dollar im Wert von 170 Millionen US-Dollar verkauft, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Coxe hält immer noch mehr als 3,7 Millionen Aktien des Chipherstellers. Mark Stevens, ein Vorstandsmitglied seit 2008, hat am 4. März 12.000 Aktien zu 852,06 bis 855,02 US-Dollar im Wert von 10,2 Millionen US-Dollar verkauft. Stevens verkaufte außerdem 36.000 Aktien im Januar, als der Kurs bei 546 US-Dollar lag, …