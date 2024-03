Dienstag, 5. März Erster! Österreichische Bundesanleihen gibt es schon ewig an der Wiener Börse, trotzdem ist dieser 5. März 2024 historisch, denn ab sofort sind österreichische Bundesanleihen für Anlegerinnen und Anleger in einer fortlaufenden Auktion handelbar, das heisst soviel wie Fliesshandel. Früher gab es nur einmal am Tag einen Kurs, weil das aber so gut wie niemanden interessiert hat, räumte sogar Markus Stix, Boss der Bundesfinanzierungsagentur, ein, dass manche Bundesanleihen seit 2 Jahren keinen Kurs mehr hatten. Daher sollen nun Erste Group und Raiffeisen Bank International als Market Maker dafür sorgen, dass sich mehr tut. Wiener Börse Boss Christoph Boschan hatte zu Mittag zu einem kleinen Stelldichein mit Stix und ...

