Bayer ist ein Schatten seiner selbst. Der Konzern steckt in der schlimmsten Krise seiner Geschichte. Seit dem verkorksten Kapitalmarkttag Dienstag dieser Woche ist offenbar, dass ein Ausweg nicht in Sicht ist. Daher gilt: Die Aktie der Leverkusener könnte noch weiter sinken. Dabei ist sie schon billig wie zuletzt vor bald 20 Jahren. Was ist Bayer wert? Immer weniger, schenkt man den Anlegern Glauben. Die Enttäuschung über den Kapitalmarkttag schlägt sie in die Flucht. Die Aktie verliert erneut an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...