Köln (ots) -Am 8. März laden Susan Link und Micky Beisenherz ausschließlich Frauen in ihre Talkrunde ein. Zugesagt haben am Weltfrauentag sieben inspirierende Menschen - von 29 bis 80 Jahren mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten.Zu Gast sein wird Uschi Glas, die gerade 80 Jahre alt geworden ist und auf eine beeindruckende Karriere zurückblickt. Außerdem mit dabei sind Journalistin und ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann, Bestseller-Autorin Amelie Fried mit ihrer Tochter Paulina, Entertainerin Amira Pocher, Schauspielerin und Comedienne Meltem Kaptan und die Schauspielerin Anna Schudt.Der "Kölner Treff" läuft am Freitag, 8.3., um 22:00 Uhr im WDR Fernsehen. Im Nachgang ist die Sendung auch in der ARD Mediathek abrufbar.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5730056