Baden-Baden (ots) -Moderatorin über Stellenwert von Kindern / Folge 1 des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit El Hotzo und Marijke Amado ab sofort in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibtIn der ersten Folge des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit neuem Duo sprechen Satiriker Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, und Moderatorin Marijke Amado über viele Themen wie Reisen, Kinder oder Politik. Amado wundert sich über den Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft: "In Deutschland hat man ein ganz komisches Verhältnis gegenüber Kindern. Man liebt oft Hunde mehr als Kinder."Zur Schule gehen, um Hausfrau zu werden?Positiv betrachtet Amado jedoch die Fortschritte des Feminismus: "Heute haben die jungen Frauen viel mehr Selbstbewusstsein. Ich komm noch aus der Zeit, ja da haben wir nichts gelernt von Selbstbewusstsein." In der Grundschule habe man ihr gesagt, sie solle auf eine Schule gehen, damit sie lerne, wie eine Frau den Haushalt zu regeln hat.El Hotzo: "[...] Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen um einen herum ein [...] besseres Leben führen können"El Hotzo und Marijke Amado debattieren auch über politische Werte. El Hotzo positioniert sich deutlich: "Meine politische Überzeugung ist, dass man als Mensch die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Menschen um einen herum ein gutes Leben oder ein ein bisschen besseres Leben führen können, deinetwegen. Auch ein friedliches Leben und eines, in dem zumindest die größten materiellen Nöte gedeckt sind. Und, dass man sich dieses Recht auf nen vollen Magen, auf ne warme Wohnung - auf ne Wohnung - nicht irgendwie erarbeiten muss, sondern dass das etwas ist, wofür wir alle gemeinsam sorgen können, dass das jeder hat."Über den Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit"Wie und wo treffen die Geissens und Hazel Brugger und Thomas Spitzer aufeinander? Oder Cathy Hummels und Heinz Strunk sowie Laura Larsson und Pierre M. Krause? In dem SWR3 Gesprächspodcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt."1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "SWR3" bzw. Nennung des SWR3 Podcasts "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit".Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: https://www.swr3.de/podcasts/1-plus-1/podcast-1-plus-1-100.html und http://swr.li/1-plus-1-freundschaft-auf-zeit-marijke-amado-el-hotzoPressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5730064