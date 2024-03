Einen so einwandfreien Essay hat ein Bewerber an der TU München vorgelegt, dass die Hochschule KI gewittert hat. Der junge Mann wurde wegen mutmaßlicher ChatGPT-Nutzung abgewiesen - und ist nun vor Gericht gescheitert. Als "Denkmaschine mit Regulierungsbedarf" hat die Technische Universität München ChatGPT in einem Artikel auf ihrer Website im vergangenen Jahr bezeichnet. Bezogen war das vor allem auf den Einsatz der KI in der Robotik, doch streng ...

Den vollständigen Artikel lesen ...