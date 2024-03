Bochum (ots) -Ab März ist bei der VIACTIV Zeit "Meter zu machen". Und das geht am einfachsten mit dem weiterentwickelten Metermacher-Programm. Dieser kostenlose digitale Sportcoach bietet für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis einen maßgeschneiderten Weg zu einem gesunden Lifestyle. "Mit dem neuen MeterMacher schaffen wir ein Angebot für alle Sportbegeisterten, sich in Bewegung zu halten oder zu bringen. Wir haben in diesem Jahr die Möglichkeiten "Meter zu machen" noch erweitert, um möglichst viele Versicherten oder die, die es noch werden möchten, zu begeistern", erklärt Lena Geilenbrügge, Marketing-Leiterin der VIACTIV.Ab sofort zählt nicht nur LaufenKonnte man bisher nur durch klassische Laufaktivitäten Meter sammeln, so sind nun weitere Sportarten hinzugekommen, die sich die Teilnehmenden anrechnen lassen können. Ob zu Fuß, mit dem Rad, im Wasser oder am Ball - unser digitaler Sportcoach honoriert jeden Meter, der gemacht wird. Neben Laufen und Wandern rechnet der Metermacher daher auch Schwimmen, Radfahren, Inliner-fahren oder Ballsport in Meter um und bringt so alle Teilnehmenden näher an ihre selbst gesteckten Ziele.Ziele, Challenges, Events und mehrKonkrete Ziele? Die stecken sich alle MeterMacher*innen selbst. Dazu gibt es regelmäßige Challenges, bei denen das Mitmachen ganz einfach möglich ist. Natürlich wird auch die Teilnahme an Laufevents angerechnet. Beim neuen VIACTIV MeterMacher muss sich keiner allein auf den Weg machen. Dazu gibt es im MeterMacher-Blog Tipps und Tricks rund um ein aktives Leben, leckere Rezeptideen und Expertenwissen.So machen Bewegung und Sport im Betrieb, in der Nachbarschaft oder in der Familie gleich doppelt Spaß. Die Aktivitäten werden ganz einfach über vorhanden Fitnesstracker oder das eigene Smartphone erfasst. Die persönlichen oder im Team erreichten Meter können miteinander verglichen werden und dienen als gesunde Motivation für alle Beteiligten. Gemeinsam machen wir Gesundheitsförderung zu einem spaßigen und motivierenden Erlebnis!Das alles ist nur einen Klick entfernt und natürlich für alle Interessierten kostenlos.Also ganz einfach: Jetzt MeterMacher werden und unter www.metermacher.de anmelden.Pressekontakt:Tobias Dunkel, PressesprecherTelefon 0234 479-2489Mobil 0174 1905-267tobias.dunkel@viactiv.deOriginal-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121326/5730078