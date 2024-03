Düsseldorf (ots) -Mühelose Fensterreinigung ist mit den beiden WINBOT W2 Produkten Realität. Die Produktfamilie besteht aus zwei innovativen Robotermodellen - dem WINBOT W2 (UVP: 499 EUR) mit verbesserten Reinigungstechnologien sowie dem Premiummodell WINBOT W2 OMNI (UVP: 599 EUR), der durch eine tragbare Multifunktionsstation ergänzt wird. Beide Modelle sind seit dem 06.03.2024 bei Amazon, Galaxus, Fust, Media Markt, Saturn, Otto und im eigenen ECOVACS Onlineshop verfügbar.Mit dem WINBOT W2 wird das Fensterputzen (lassen) zu einem ganz neuen und vor allem mühelosen Erlebnis. Durch die Weitwinkel-Sprühfunktion, präzisen Wasserdruck und intelligente Positionsspeicherung wird eine gründliche Fensterreinigung garantiert. Dabei kann zwischen fünf verschiedenen Reinigungsmodi gewählt werden: schnelle Reinigung, Tiefenreinigung, Kantenreinigung sowie Punkt- und Feinreinigung. In Kombination mit dem hochinnovativen Anti-Rutsch-Antriebssystem garantiert die Saugleistung von 2.800 pa nicht nur flüssige Bewegungen, sondern auch eine effektive Reinigung. Das Anti-Rutsch-Antriebssystem sorgt auch auf rutschigen Oberflächen oder bei unerwarteten Stromausfällen für sicheren Halt.Das Premiummodell der WINBOT-Serie ist der W2 OMNI - der erste Fensterputz-Roboter mit tragbarer Basisstation. Durch leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien kann der smarte Helfer sogar Fenster ohne direkten Stromzugang reinigen. Zudem ist die Basistation mit vier Funktionen ausgestattet, die es ermöglichen mit nur einem Knopfdruck den WINBOT W2 OMNI zu steuern und die Kontrolle zu behalten. Die Funktionen an der Station umfassen den Ein-Tasten-Kabelrückzug, Ein-/Ausschalten, Start/Pause und Schnellreinigung/Tiefenreinigungsmodus.Beide Roboter können nahtlos zusammenarbeiten, um die Fenster im eigenen Haus oder auch im Büro blitzsauber zu halten. Das bedeutet auch, dass sich ein einziges WINBOT-Gerät jetzt an fast alle Fensteroberflächen und -größen anpassen kann, egal ob es sich um raumhohe, kleine, rahmenlose oder kippbare Fenster handelt. Mit der neuen WINBOT W2 Familie baut ECOVACS seine Führungsposition bei den Fensterreinigungsrobotern weiter aus. Das Unternehmen hat diese Kategorie mit der Einführung des WINBOT im Jahr 2011 geschaffen und dadurch die Fensterreinigung revolutioniert und sie sicherer und effizienter gemacht. Mehr Freizeit, weniger Putzen ist mit dem WINBOT W2 und dem WINBOT W2 OMNI nun Realität.Passendes Bildmaterial zu den Produkten finden Sie unter diesem Link. Sollten Sie Fragen zu den Produkten haben oder weiteres Presse- oder Bildmaterial benötigen, melden Sie sich gerne bei uns.Pressekontakte ECOVACS ROBOTICS:Pressebüro ECOVACSc/o Achtung! Mary GmbHRatinger Str. 940213 Düsseldorfpresse.ecovacs@achtung.deECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülEMEA PR & Marketing SpecialistHolzstrasse 240221 Düsseldorfa.alguel@ecovacs.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162091/5730095