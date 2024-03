Mittwoch, 6. März Heute war der bisher intensivste Arbeitstag 2024, aber positiv intensiv, Eustress. Ich glaube, ich habe noch nie sieben Podcasts an einem Tag aufgenommen (freilich noch nicht alle gesendet). Mit dabei in diesem Aufnahmemarathon waren die ingesamt 250. Aufnahme für http://www.audio-cd.at/people sowie die 100. Aufnahme für http://www.sportgeschichte.at/sportwochepodcast . Beide Recordings waren Highlight-Termine, wie es sich halt für Jubiläen gehört. Am Abend war ich dann freilich streichelweich und bin - in Schieflage beim TV angekommen - innerhalb von 3 Minuten eingepennt. Das Ganze war keine echte Fehlplanung, sondern wurde notwendig, weil eine Welle von Verschiebungen im Börsebereich ein wenig Terminstress auslöste. Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...