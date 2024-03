Auf der Online-Wasserstoffkonferenz von AlsterResearch in dieser Woche gaben Enapters CEO Dr. Jürgen Laakmann und CFO Gerrit Kaufhold einen überzeugenden Überblick über das Wachstumspotenzial des Wasserstoffmarktes und die Ambitionen des Unternehmens für die Zukunft. Das Unternehmen erwartet für das GJ24 Umsatzerlöse aus Produktverkäufen in Höhe von EUR 34 Mio., was einer Steigerung von 106% gegenüber dem Vorjahr entspricht (EUR 16,5 Mio. im GJ23 ohne die Einmalzahlung von EUR 15 Mio. für die exklusive Vertriebsvereinbarung in den USA). Das Management erwartet bereits im GJ25 ein positives EBITDA. AlsterResearchs Analysten sind optimistisch für die langfristigen Aussichten von Enapter, wenn die Kapazitäten für die Massenproduktion von Mehrkernsystemen im MW-Bereich hochgefahren sind, da Siemens Energy mit seiner ähnlichen, aber teureren PEM-Technologie bereits in den zweistelligen MW-Bereich vorgedrungen ist. Basierend auf diesen Erwartungen und der kostengünstigeren Technologie bestätigen AlsterResearchs Analysten ihre Kaufempfehlung und halten an ihrem Kursziel von EUR 22,50 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG