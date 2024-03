DJ Novo Nordisk arbeitet an Diversifizierung und Verbesserung von Portfolio

Von Dominic Chopping

NEW YORK (Dow Jones)--Novo Nordisk, der Hersteller der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy, expandiert in Bereiche wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und konzentriert sich verstärkt auf die Behandlung von Krankheiten, die nicht zu seinem Kerngeschäft Diabetes und Gewichtsreduktion gehören. Der dänische Pharmakonzern erfreut sich einer großen Popularität der beiden Medikamente zur Gewichtsreduktion und zur Behandlung von Diabetes und beeilt sich, die Produktionskapazitäten zu erhöhen.

Die beiden Medikamente basieren auf demselben Wirkstoff, Semaglutid, und das Unternehmen entwickelt bereits die nächste Generation von Behandlungen, die diesen Wirkstoff mit anderen Inhaltsstoffen kombinieren, um die Wirkung zu verstärken und andere Gesundheitsbereiche zu verbessern.

CagriSema, eine Kombination aus Semaglutid und einem Medikament namens Cagrilintid, befindet sich derzeit in einer Phase-3-Studie und hat bei Diabetespatienten bereits eine bessere Blutzuckerkontrolle und Gewichtsabnahme gezeigt als bei Patienten, die nur mit Semaglutid oder Cagrilintid behandelt wurden. Amycretin, ein weiteres experimentelles Kombinationspräparat zur Behandlung von Fettleibigkeit, hat in einer Phase-1-Studie einen Gewichtsverlust von etwa 13 Prozent nach 12 Wochen gezeigt, so das Unternehmen.

Dank der vielversprechenden frühen Daten wird das Medikament - das einmal täglich in Form einer Pille eingenommen wird - in der zweiten Hälfte dieses Jahres in eine Phase-II-Studie übergehen, teilte das Unternehmen auf einem Investorentag mit. Die neue Medikamentenpipeline soll auch von einer effizienteren Produktion profitieren, da das Unternehmen davon ausgeht, dass sie in den bestehenden Anlagen hergestellt werden können.

Der durchschlagende Erfolg von Medikamenten auf Semaglutid-Basis zur Behandlung von Gewichtsverlust und Diabetes hat auch zusätzliche gesundheitliche Vorteile mit sich gebracht: Studien zeigen, dass sie auch das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten senken und das Fortschreiten von Nierenversagen verlangsamen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse will Novo Nordisk nach eigenen Angaben seine Präsenz in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neue Therapien ausbauen und gleichzeitig seine Fortschritte in der Pipeline für seltene Krankheiten verstärken. Der Schritt erfolgt, da Novo Nordisk die Exklusivität für Semaglutid um 2031 oder 2032 verlieren wird. "Das Wachstum nach dem Verlust der Exklusivität von Semaglutid bleibt eine der wichtigsten Prioritäten", so Novo Nordisk.

