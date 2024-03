Die Aktie von Siemens Energy hängt nach wie vor in der Seitwärtsrange zwischen 13,20 und 14,50 Euro fest. Am Donnerstag verliert der DAX-Titel einmal mehr etwas an Boden und entfernt sich somit wieder von der oberen Begrenzung. Eine sehr positive Studie des Bankhauses Metzler kann keine Impulse liefern.Für Metzler befindet sich Siemens Energy auf einem nachhaltigen Erholungspfad. Vor allem der überraschend starke Markt für Gasturbinen liefere starken Rückenwind. Die Nachfrage nach neuen Kraftwerken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...