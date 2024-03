NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola mit Blick auf eine Komplettübernahme von Avangrid auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dieser Schritt sei hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse je Aktie von Iberdrola neutral bis leicht positiv, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Deal dürfte in den kommenden neun bis zwölf Monaten über die Bühne gehen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 03:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 03:54 / ET



ISIN: ES0144580Y14