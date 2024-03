FedEx setzt jetzt auch in Spanien seine ersten Elektro-Transporter ein. 16 Mercedes-Benz eSprinter sind auf Paketabhol- und Zustellrouten im Zentrum von Madrid unterwegs und 17 weitere sollen bald in Barcelona zum Einsatz kommen. An beiden Standorten werden insgesamt 33 Ladepunkte errichtet. Diese werden laut der Mitteilung mit zertifiziertem Grünstrom betrieben und verfügen über ein dynamisches Lastmanagement. Damit sollen die Fahrzeuge über Nacht ...

