Der US-amerikanische Feststoffbatterie-Entwickler ION Storage Systems hat die nächste Etappe auf dem Weg zur Praxistauglichkeit seines anodenlosen Feststoffakkus erreicht - vor allem in puncto Langlebigkeit. Wie ION Storage Systems mitteilt, wurden beim Einsatz der eigenen Feststoffbatteriezellen beim US-Militär mehr als 125 Zyklen mit weniger als fünf Prozent Kapazitätseinbuße erreicht - was ein Potenzial von mehr als 1.000 Zyklen in künftigen Einsätzen ...

