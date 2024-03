© Foto: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg



Tesla ist aus den Top 10 der größten US-amerikanischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung herausgefallen - und die Talfahrt geht immer weiter.Die Tesla-Aktie ist am Mittwoch mit einem Minus von 2,37 Prozent aus dem Handel gegangen und hat damit den dritten Tag in Folge an Wert eingebüßt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sank auf 562,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde von Visa überholt, dessen Aktien leicht zulegten. Laut Dow Jones Market Data ist Tesla seit Januar 2023 nicht mehr außerhalb der Top 10 gewesen. Tesla hat in diesem Jahr fast 238 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Die Wall Street macht sich Sorgen über Faktoren wie Preissenkungen und …