© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Wie erwartet lassen die Währungshüter im Euro-Raum den Leitzins unverändert. Bis 2025 soll die Inflation ihren Zielwert von 2 Prozent erreicht haben, teilte die Notenbank mit.Die Inflation soll im laufenden Jahr weiter abkühlen und 2,3 Prozent erreichen. Bisher waren 2,7 Prozent erwartet worden. Das teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität bleiben unverändert bei 4,50 Prozent, 4,75 Prozent bzw. 4,0 Prozent. "Seit der letzten Sitzung des EZB-Rats im Januar ist die Inflation weiter zurückgegangen. In den jüngsten Projektionen von Fachleuten …