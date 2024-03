Straubing (ots) -



Wenn Frauen für ihre Rechte kämpfen, dann wollen sie nur das, was in dieser Welt der Männer selbstverständlich ist. Und diese Regeln haben Männer gemacht, auch wenn man "Tradition" dazu sagt. (...) In der Musik, der Kunst allgemein, werden inzwischen Frauen "entdeckt", die zuvor zugedeckt wurden. Nicht ernst genommen. Früher. Ist das heute überhaupt nicht mehr so, oder vielleicht nur ein bisschen? Man(n) frage sich selbst. Vielleicht ist der nächste Bond eine Frau - aber Frauen müssen ja nicht das gleiche machen wie Männer, doch sie sollen es dürfen können, wenn sie wollen. (...) Gleich werden Mann und Frau nie werden, aber Gleichberechtigung, Respekt und Augenhöhe müssen nicht nur Feministinnen fordern, sondern Männer leisten. Dann kann man auch den Unterschied besser feiern.



