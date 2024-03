FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Donnerstag zugelegt und sich in Richtung seines Rekordhochs bewegt. Am Nachmittag kostete die nach Marktwert größte Kryptowährung 67 000 US-Dollar und damit gut ein Prozent mehr als am Tag zuvor. Am Dienstag war der Kurs erstmalig über die Marke von 69 000 Dollar gestiegen, danach aber eingebrochen. Am Mittwoch hatte sich der Bitcoin dann stabilisiert.

Der Bitcoin hat in den vergangenen Wochen und Monaten einen rasanten Höhenflug hingelegt. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs um etwa 60 Prozent erhöht. Auf Sicht von einem Jahr betragen die Gewinne gut 200 Prozent, der Wert des Bitcoin hat sich seither also in etwa verdreifacht.

Wichtigster Grund für die Rally ist die seit Januar in den USA bestehende Möglichkeit, über börsengehandelte Fonds (ETF) in Bitcoin zu investieren. Hinzu kommen die anstehende Halbierung (Halving) der Belohnung für Bitcoin-Transaktionen und das damit einhergehende langsamere Bitcoin-Wachstum. Als weiterer Grund gilt die generell gute Stimmung an den Finanzmärkten, die Anleger zu riskanteren Assets greifen lässt./bgf/jsl/jha/