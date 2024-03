BNB-Token mit stabiler Steigerung - Lohnt sich eine Investition noch?

Der BNB-Token erlebt seit Oktober eine Phase stabiler Wertsteigerung. Ausgehend von einem Wert von etwa 200 Dollar, hat sich der Preis inzwischen auf 436,88 Dollar mehr als verdoppelt.

Während dieser Zeit zeigte BNB nur wenige Kursausreißer, die primär mit der Klage in den USA und Situationen rund um den ehemaligen CEO in Verbindung stehen.

Als Hauptwährung auf der Handelsplattform Binance zieht BNB besonders durch das gestiegene Handelsaufkommen Vorteile, wodurch gerade neue Investoren häufig Einzahlungen in BNB tätigen. Trotz des intensiven Wettbewerbs, unter anderem mit Solana, welches die Marktkapitalisierung von BNB zeitweise übertrifft, behauptet sich der Token konstant auf dem vierten Platz der weltweit größten Kryptowährungen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 65 Milliarden Dollar.

Binance könnte mit Vorhersageplattform punkten

Binance hat mit der Einführung ihrer neuen Plattform, Futures NEXT, sowohl Begeisterung als auch Kontroversen ausgelöst. Die Plattform, die Nutzer dafür belohnen soll, dass sie Token-Listings vorhersagen, steht aufgrund von Bedenken hinsichtlich Transparenz und möglichem Insiderhandel in der Kritik. Trotz der Kritik verzeichnete der Preis des BNB-Token nach der Ankündigung einen Anstieg von über 6%.

Mit Futures NEXT Führt Biance eine Plattform ein, die es Nutzer ermöglicht , zukünftige Token-Listings auf dem Futures-Markt der Börse vorherzusagen. Durch einen auf Vorhersagen basierenden Mechanismus können Nutzer Token für eine potenzielle Listung nominieren und Belohnungen für zutreffende Prognosen erhalten. Die Plattform beinhaltet den NEXT Pool, der durch Nutzernominierungen sortiert wird und die Stimmung sowie das Interesse der Community an bevorstehenden Token widerspiegelt. Nutzer beteiligen sich, indem sie "Picks" für bevorzugte Token innerhalb des Pools verteilen, wobei Belohnungen für erfolgreiche Listungen auf dem Futures-Markt warten.

Binance erklärte jedoch, dass die Futures NEXT-Plattform unabhängig von den Listing-Entscheidungen agiert. Futures NEXT funktioniert separat und priorisiert Marktvorhersagen über Token-Listings. Das bedeutet, obwohl Nutzer Token nominieren können, handelt es sich nicht um eine Abstimmungsplattform. Beliebte Token auf Futures NEXT sind keine Garantie für eine Listung, da Binance einen strengen und unparteiischen Listing-Überprüfungsprozess beibehält.

Alle Token unterliegen denselben Bewertungskriterien, unabhängig von ihrer Leistung oder Beliebtheit auf Futures NEXT. Diese Ankündigung zeigt Binance's Engagement für Fairness und Transparenz in seinen Listing-Verfahren und versichert den Nutzern eine gleichberechtigte Behandlung aller für eine Listung in Betracht gezogenen Token.

Kursprognose durchaus interessant

Coindataflow prognostiziert, dass der Preis für den BNB-Token im Jahr 2024 auf bis zu 1132 US-Dollar ansteigen könnte, was einen intensiven Bullrun voraussetzt. Ein solcher Anstieg würde den Preis des Tokens im Vergleich zu seinem bisherigen Allzeithoch (ATH) von knapp 700 US-Dollar mehr als verdoppeln. Zum Zeitpunkt dieses ATH betrug die Marktkapitalisierung von BNB etwa 110 Milliarden US-Dollar.

BNB wird weiterhin häufig als Grundlage für verschiedene Projekte oder Memecoins verwendet. Ein Beispiel dafür ist das Nachhaltigkeitsprojekt eTukTuk, dass die BNB Chain als Plattform nutzt. eTukTuk will den urbanen Transport in Entwicklungsländern durch den Einsatz von elektrisch betriebenen TukTuks ökonomisch nachhaltig gestalten.

eTukTuk nutzt die BNB Chain, um eine nachhaltige Transportlösung in Entwicklungsregionen anzubieten, mit einem besonderen Fokus auf elektrisch betriebene TukTuks. Durch die Verwendung der Layer 2-Technologie opBNB auf der BNB Chain soll die Skalierbarkeit und Energieeffizienz der Plattform verbessert werden. Dabei wird die Blockchain als initiales Investment, für die Zahlungsdienstleistung und zur Routenoptimierung verwendet.

eTukTuk plant, sein Netzwerk zunächst in Sri Lanka zu etablieren, mit der Vision, dieses Konzept in ganz Asien auszuweiten. Dies wird durch die Einrichtung eines Netzes fortschrittlicher Ladestationen und die Bereitstellung der eTukTuks unterstützt, welche eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Alternative zu den herkömmlichen, mit Verbrennungsmotoren betriebenen TukTuks darstellen.

Darüber hinaus strebt eTukTuk an, ein robustes und nachhaltiges Ladungsökosystem aufzubauen und finanzielle Vorteile der Rikschafahrer in Entwicklungsländern zu fördern. Durch die Verwendung von KI zur Optimierung von Routen wird der Verkehr reduziert und der Kraftstoffverbrauch minimiert, was zu einer längeren Lebensdauer der Fahrzeuge und weniger Verschwendung führt. Außerdem sollen die Fahrzeuge günstiger produziert werden als bestehende Tuktuks, modular in wenigen Baugruppen aufgesplittet.

eTukTuk hat sich auch mit der Regierung von Sri Lanka und der AsiaTokenFund Group zusammengeschlossen, um das Wachstum in asiatischen Märkten zu fördern und eine starke Marktposition zu erlangen. Der Pre-Sale von $TUK, dem nativen Krypto-Token von eTukTuk, bietet frühen Investoren Zugang zum Projekt, welche dann einerseits vom Erfolg des Projekts und andererseits von der aktuellen Marktlage profitieren können.

