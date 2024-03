Frankfurt am Main (ots) -Am 21. Februar 2024 startete die zweite Staffel des TOPEOPLE Podcasts "Building Success", mit dem Ziel, innovative Lösungen und Perspektiven in der von Herausforderungen geplagten Baubranche zu beleuchten. In Anbetracht der anhaltenden Baukrise konzentriert sich die neue Staffel darauf, durch die Vorstellung von Lösungen und Innovationen einen positiven Einfluss auf die Branche zu nehmen. Unter den Gästen der zweiten Staffel befinden sich Experten und Branchenführer, die tiefe Einblicke in ihre jeweiligen Fachgebiete geben, wie die Geschäftsführung der TOPEOPLE GROUP mitteilte.Geschäftsführer Marvin Ronn: "Die Baubranche steht vor Herausforderungen, die kreative und nachhaltige Lösungen erfordern. Mit 'Building Success' haben wir einen Raum geschaffen, in dem führende Köpfe der Branche zusammenkommen, um ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse zu teilen. Dieser Dialog hilft dabei, die aktuellen Probleme zu bewältigen und die Branche voranzubringen. Dabei zielt jede Episode darauf ab, wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die sowohl Fachleute als auch Interessierte inspirieren und ihnen helfen, die Baukrise effektiv anzugehen."Die TOPEOPLE GROUP, ein angesehenes Beratungsunternehmen, hat sich darauf spezialisiert, Bauunternehmen im deutschsprachigen Raum bei der gezielten Rekrutierung hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte zu unterstützen. Dank einer Vielzahl proaktiver Strategien, einem breit gefächerten Netzwerk und dynamischen Prozessen hilft das erfahrene Team von TOPEOPLE Unternehmen jeder Größe dabei, die Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Baubranche erfolgreich zu bewältigen. Ihr Podcast "Building Success" bietet dabei eine Plattform, die führende Persönlichkeiten und Experten aus verschiedenen Bereichen der Baubranche vereint.Die neue Staffel hebt unter anderem wichtige Themen wie Kreislaufwirtschaft, Holzbau, Landschaftsarchitektur, modulares Bauen und Gleisbau hervor. Durch den Austausch von bewährten Verfahren und innovativen Ideen strebt der Podcast danach, Inspiration zu bieten und den Weg für zukunftsorientierte Entwicklungen in der Baubranche zu ebnen. Die zweite Staffel wird ein wöchentliches Ereignis, das jeden Mittwoch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast sowie im Videoformat auf YouTube verfügbar sein wird."Wir sind stolz darauf, mit 'Building Success' eine essenzielle Ressource für alle zu liefern, die an der Gestaltung der Zukunft der Baubranche interessiert sind. Angesichts des steigenden Bedarfs der Branche nach nachhaltigen und innovativen Lösungsansätzen wollen wir mit unserem Podcast wertvolle Einblicke und Inspirationen liefern", so Geschäftsführer Marvin Ronn.Mehr Informationen zur TOPEOPLE GROUP finden Sie unter: https://www.topeople.de/Hier geht es direkt zum Podcast: https://bit.ly/building_success_apple; https://bit.ly/building_success; https://youtube.com/@topeopleGROUP (https://youtube.com/@topeoplegroup)Pressekontakt:TOPEOPLE GROUP GmbHhttps://www.topeople.de/E-Mail: info@topeople.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TOPEOPLE GROUP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169941/5730452