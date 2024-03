© Foto: Michael Kappeler/dpa



Die Lage in der Aktie von Apple ist ernst. Gelingt den Käufern nicht rasch ein schneller Gegenschlag könnte es in den sonst so erfolgreichen Papieren richtig ungemütlich werden.Während die US-Indizes, allen voran der Technologie-Index Nasdaq 100, von einem Allzeithoch zum nächsten jagen, schauen Anleger des einstmals wertvollsten Unternehmens der Welt derzeit in die Röhre. Seit dem Jahreswechsel sind in der Aktie von Apple Verluste von über zwölf Prozent angefallen. Aktie so stark überverkauft wie seit Jahren nicht Der anhaltende Abwärtstrend hat sogar dazu geführt, dass das Papier inzwischen so stark überverkauft ist, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Im Verhältnis zum Nasdaq 100 ist …