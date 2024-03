© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Die New York Community Bancorp (NYCB) hat nach eigenen Angaben im letzten Monat sieben Prozent der Einlagen verloren. Die Dividende soll nun auf einen Cent gekürzt werden. Die New York Community Bank gab am Donnerstag bekannt, dass sie in dem Monat vor der Ankündigung einer Kapitalspritze in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar sieben Prozent ihrer Einlagen verloren hat. Die Offenlegung erfolgte einen Tag, nachdem die NYCB einen dramatischen Versuch unternommen hatte, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, indem sie einen neuen CEO und eine Kapitalerhöhung durch eine Investorengruppe unter der Leitung von Steve Mnuchin, dem ehemaligen US-Finanzminister und Goldman-Sachs-Partner, …