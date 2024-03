Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, baut seine Präsenz in Afrika weiter aus, indem es die mobilen Gelddienste von MTN und Airtel integriert. Dieser strategische Schritt zielt auf die einzigartige Finanzlandschaft Afrikas ab, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung, insbesondere in Regionen wie Ghana und Uganda, nach wie vor keine Bankverbindung hat.

Mobile Gelddienste sind von zentraler Bedeutung, da sie es den Nutzern ermöglichen, Gelder über mobile Geräte zu verwalten und die Notwendigkeit einer traditionellen Bankinfrastruktur zu umgehen. Diese Initiative erschließt einen riesigen neuen Kundenstamm, der die 292 Millionen MTN- und 147 Millionen Airtel-Nutzer nutzt, und vereinfacht Transaktionen für Xsolla-Händler, die diese Zahlungsmethoden nun mühelos akzeptieren können. Für Spieleentwickler stellt dies einen bedeutenden Schritt in Richtung globaler Expansion dar, da sie die umfassenden Zahlungsoptionen und die große Marktreichweite von Pay Station nutzen können, um eine reibungslose und umfassende Zahlungserfahrung zu bieten.

David Stelzer, Präsident von Xsolla, unterstreicht die Bedeutung dieser Initiative: "Unsere Bemühungen, lokale Zahlungsmethoden zu integrieren, sind entscheidend für die Ausweitung unserer Reichweite in Afrika, um sowohl Nutzer mit als auch ohne Bankverbindung in diesen aufstrebenden Märkten zu erreichen. Fast 40 Millionen potenzielle Nutzer werden von unserem vereinfachten Integrationsprozess für Entwickler profitieren, der es ihnen ermöglicht, sich auf die Entwicklung fesselnder Spielerlebnisse zu konzentrieren, während wir uns um die Feinheiten von Zahlungen, Betrug, Steuern und Compliance in Afrika kümmern."

Wichtige Vorteile und Projekterweiterung:

Erhöhte Marktreichweite: Entwickler können sich nun mit Afrikas vielfältiger Gaming-Community verbinden und ihre Präsenz auf dem gesamten Kontinent durch lokalisierte Zahlungslösungen wie 1Voucher in Südafrika, FawryPay in Ägypten und mobile Wallets wie Airtel, MTN und Vodafone in Ghana und Uganda erhöhen.

Verbesserte Umsätze und Konversionsraten: Durch die Einführung lokaler Zahlungsmethoden wird der Transaktionsprozess effizienter und benutzerfreundlicher, was den Vorlieben der afrikanischen Spieler entgegenkommt.

Gewinnung neuer Nutzer: Der Zugang zu neuen Märkten lädt dazu ein, mit aktiven und begeisterten Spielern in Kontakt zu treten, was die Möglichkeiten für ein Umsatzwachstum fördert.

Diese Initiative zielt nicht nur darauf ab, reibungslosere Transaktionen zu ermöglichen und den Marktzugang für Spieleentwickler zu erweitern, sondern ist auch ein Zeichen für das Engagement, das Wachstum der afrikanischen Spiele-Community zu unterstützen und den Entwicklern wichtige Werkzeuge für den Erfolg in diesen sich entwickelnden Märkten an die Hand zu geben.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

