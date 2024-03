Neues globales "Education Partner"-Programm ermöglicht Fachhochschulen und Universitäten eine praxisorientiertere Ausbildung im Projektmanagement.

Angesichts nie dagewesener Herausforderungen ist die Nachfrage nach qualifizierten Projektmanagern, die mit aktuellen Methoden und Strategien vertraut sind, größer denn je. Umso wichtiger ist eine professionelle Projektmanagementausbildung bereits während des Studiums.

Planforge, ein führender Anbieter von Projekt- und Portfoliomanagement-Software (PPM), entgegnet dieser Herausforderung mit seinem neuen Education Partner-Programm und bietet Studierenden kostenlosen Zugang zu seiner Plattform.

Planforge "Education Partner"-Programm

Das neue Partner-Programm von Planforge will einen aktiven Beitrag zur praxisorientierten Ausbildung im Projektmanagement leisten. Das Programm bietet Fachhochschulen und Universitäten einen unbegrenzten, kostenlosen Zugang zur PPM-Software von Planforge On-Premises sowie einen begrenzten, kostenlosen Zugang zur Cloud-Plattform des Anbieters auf Anfrage und je nach verfügbaren Ressourcen.

"Aufgrund unseres standardbasierten PPM-Ansatzes sind wir schon früh in Kontakt mit Fachhochschulen und Universitäten gekommen", sagt Gerald Aquila, Gründer und CEO von Planforge. "Jetzt wollen wir die Pilotprojekte, die wir an einigen Bildungseinrichtungen hier in Europa gestartet haben, auf die nächste Ebene heben."

Fallstudie mit FH CAMPUS 02

Eine der ersten Hochschulen, die dem Education Partner-Programm beigetreten ist, ist die Fachhochschule CAMPUS 02 in Graz, Österreich. Der Fachbereich Rechnungswesen und Controlling nutzt Planforge für die praktische Ausbildung aller Studierenden, die an IPMA-basierten Projektmanagementkursen teilnehmen. Der Lehrplan reicht von Projektplanung und -controlling bis hin zu Ressourcenmanagement und Fortschrittskontrolle.

"Uns gefällt, dass Planforge auf internationalen Standards basiert, mehr als nur Planung unterstützt und den Best Practices unserer Projektmanagement-Experten entspricht", sagt René Thaller, F&E- und Transferkoordinator an der FH CAMPUS 02. "Außerdem ist das Tool für eine echte PPM-Anwendung einfach zu bedienen, sodass das Onboarding für unsere Studierenden keine große Herausforderung darstellt."

Verfügbarkeit des Partner-Programms

Das Planforge Education Partner-Programm ist ab sofort für Bildungseinrichtungen verfügbar, die Projektmanagement-Schulungen anbieten. Für weitere Informationen über das Partner-Programm besuchen Sie bitte die Website oder kontaktieren Sie info@planforge.io.

Über Planforge

Planforge ist ein führender Anbieter von hybrider Programm- und Portfoliomanagement-Software. Durch die Integration funktionsübergreifender Prozesse von Jira und Enterprise Agile Planning (SAFe) bis hin zu Ressourcenmanagement schließt die webbasierte PPM-Lösung die Lücken zwischen Informationssilos. Planforge ermöglicht Ihrer Organisation, sich schneller an veränderte Umgebungen anzupassen, Strategien in Taten umzusetzen und bessere wertorientierte Entscheidungen zu treffen.

