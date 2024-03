Das auf intelligentes Energiemanagement spezialisierte Unternehmen Eaton baut seine Fähigkeiten und Ressourcen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mithilfe der beiden jüngsten Zuschussgewährungen der Tschechischen Republik aus. Die Zuschüsse werden die Beteiligung an zwei innovativen Mobilitätsprojekten finanzieren, darunter die Mitwirkung am Entwurf und an der Entwicklung eines elektrifizierten Off-Road-Lkws, um eine neue Stomverteilereinheit (PDU) und einen Gleichspannungswandler (200 kW) für Lkws mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu entwickeln und zu demonstrieren.

Eaton's power distribution unit will be utilized in two electrified vehicle projects funded by grants from the Czech Republic. (Photo: Business Wire)

"Wir expandieren kontinuierlich unsere Fähigkeiten im Bereich elektrifizierter Fahrzeuge in der EMEA-Region und bilden bedeutsame Partnerschaften mit Regierungen und Automobilherstellern und -lieferanten", so Dr. Mihai Dorobantu, Director, Technology Planning and Government Affairs, Eaton's Mobility Group. "EMEA ist eine bedeutende Wachstumsregion für elektrifizierte Fahrzeuge und es erfüllt uns mit Stolz, den Weg für eine emissionsfreie Zukunft zu ebnen."

Eine der Zuschussgewährungen der Tschechischen Republik ist für die Teilnahme an einem gemeinsamen Programm mit Tatra Trucks vorgesehen, einem führenden tschechischen Lkw-Produzenten sowohl für militärische als auch kommerzielle Anwendungen, um einen speziellen elektrifizierten Off-Road-Lkw, einen Prototyp mit der Bezeichnung Battery Electric Tatra Truck mit Mehrganggetriebe (BETT), zu produzieren. Der Beitrag von Eaton zu dieser Zielsetzung wird die Ausstattung mit seiner Stomverteilereinheit (PDU) und dem preisgekrönten 4-Gang-Getriebe für mittlere und schwere elektrifizierte Fahrzeuge (EV) umfassen.

"Wir sind äußerst erfreut, für diese bedeutende Projekt ausgewählt worden zu sein", erklärte Dr. Dorobantu. "Eaton strebt danach, an der Spitze der Innovation für alle Fahrzeugarten zu stehen, während die Mobilitätsbranche ihren Übergang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu jenen mit elektrifizierten Antriebssträngen fortführt."

Die Anforderungen an mittlere und schwere elektrifizierte Fahrzeug unterscheiden sich grundlegend von Personenkraftwagen. Da größere Fahrzeuge, wie etwa Busse und Lkws, größer und schwerer als Personenkraftwagen sind, erfordern die elektrifizierten Versionen große Elektromotoren und Batterien, die zu zusätzlichen Kosten führen. Viele Fahrzeuge verkehren jedoch typischerweise auf Strecken mit signifikanten Bremsmöglichkeiten, die Strom durch regeneratives Bremsen erzeugen und daher die Elektrifizierung als eine attraktive Möglichkeit erscheinen lassen, um Energie zu reduzieren und gleichzeitig die Leistung zu verbessern.

Das 4-Gang-Getriebe, ein Bestandteil des E-Mobility-Portfolios elektrifizierter Fahrzeugkomponenten von Eaton, löst das Hauptproblem in Zusammenhang mit Antrieben, die nicht über eine variable Drehzahl verfügen: gegensätzliche Anforderungen für eine hohe Effizienz bei Höchstgeschwindigkeiten und ein erhöhtes Drehmoment beim Start und bei niedrigen Geschwindigkeiten. Darüber hinaus fördert dies eine vollständige Bremsenergierückgewinnung, die den Gesamtenergieverbrauch und Batteriebedarf reduziert.

Die Stomverteilereinheiten von Eaton verbinden die Hauptbatterieleistung mit dem Rest des Fahrzeugs, in ähnlicher Weise, wie ein Home-Service-Panel die Hauptstromquelle mit jedem der Zweigstromkreise im Haus verbindet. Während der Verteilung der Energie im Fahrzeug bietet die PDU, ebenfalls als Verteilerkasten oder Sicherungskasten bekannt, auch eine Sicherheitsfunktion, die die Passagiere schützt und die teure Leistungselektronik des Fahrzeugs vor Kurzschlüssen und anderen Störungen im elektrischen System bewahrt.

"Die PDU von Eaton nutzt unsere umfangreiche Automobilerfahrung und Elektrokompetenz, um den kompletten Stromschutz durch eine verbesserte Fahrzeugleistung und -effizienz zu gewährleisten", erläuterte Dr. Dorobantu. "Das BETTT-Projekt wird uns in die Lage versetzen, Wissen aus einer spezifischen Anwendung zu erlangen und die Leistungsvorteile unserer Komponenten auf Systemebene zu veranschaulichen."

Der zweite Zuschuss von Eaton stammt aus dem tschechischen Regierungsprogramm DEFACTo (Definition and Demonstration of Fuel Cell BoP and DC/DC Components) für ein Dreijahresprogramm, um eine neue PDU und einen Gleichspannungswandler (200 kW) für Lkws mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb zu entwickeln und zu demonstrieren. Darüber hinaus wird ein interner Prüfstand mit einem Brennstoffzellensystem (50 kW) im Eaton European Innovation Center (EEIC) errichtet, um die Fähigkeiten und Entwicklungen des Unternehmens im Bereich Wasserstoff zu erweitern und zu beschleunigen.

"Für einen erfolgreichen Abschluss dieses Projekts richten wir ein Wasserstoffbrennstoffzellenlabor in unserem European Innovation Center in Prag ein, um unsere unterschiedlichen Brennstoffzellenkomponenten, einschließlich Luft- und Wasserstoff-Kontrollsysteme, sowie die Arbeit zur Integration einer Brennstoffzelle in einem simulierten Fahrzeug oder Aufbau testen zu können", erklärte Dr. Dorobantu.

Eaton ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligentes Energiemanagement, das zum Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir erstellen Produkte für den Rechenzentrums-, Versorgungs-, Industrie-, Handels-, Maschinenbau- und Wohnungsmarkt sowie die Märkte für Luft- und Raumfahrt und Mobilität. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir die weltweite Transformation auf erneuerbare Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und beim Aufbau einer nachhaltigeren Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2023 haben wir einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 160 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com Folgen Sie uns auf LinkedIn

