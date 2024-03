Einführung einer neuen Ära von vereinfachten und flexiblen Werkzeugen für die Monetarisierung und Bezahlung in der Kreativwirtschaft

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt Xsolla Wallet an und unterstreicht damit sein Engagement für die Stärkung der globalen Kreativwirtschaft innerhalb der Videospielindustrie. Unser Ziel ist es, Entwicklern, Kreativen und allen anderen in der Kreativwirtschaft mit eingebetteten Finanzlösungen für die Videospielindustrie den gleichen Zugang zu ermöglichen.

(Graphic: Xsolla)

Die Xsolla Wallet ist eine bahnbrechende Lösung, die eingebettete Finanzoptionen speziell für Entwickler und Kreative bietet. Die Initiative hilft Entwicklern bei der Bewältigung von Monetarisierungs- und Engagement-Herausforderungen und vereinfacht den Prozess der Bereitstellung attraktiver Anreize für Schöpfer. Sie verbessert die Effizienz und die Unmittelbarkeit der Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten und stellt gleichzeitig die globale Compliance sicher.

Xsolla hat die Komplexität der Verwaltung erfolgreicher globaler Creator-Programme erkannt und wird dazu beitragen, diese Probleme zu beseitigen, damit sich die Entwickler auf das konzentrieren können, was sie am besten können: die Entwicklung fesselnder Spielerlebnisse.

Für Entwickler: Xsolla Wallet vereinfacht den Zugang zu eingebetteten Finanzdienstleistungen und rationalisiert Onboarding und Compliance, indem es diese kritischen Aspekte in die Wallet-Konten der Entwickler integriert.

Einfachere Anreize für Entwickler: Xsolla Wallet ist darauf zugeschnitten, die Komplexität der Verwaltung von Creator-Programmen zu vereinfachen und stellt sicher, dass Entwickler attraktive und konforme Einnahmen für Creators in verschiedenen Regionen anbieten können.

Mit integrierten KYC- (Know Your Customer) und Steuerbefragungsdiensten reduziert Xsolla Wallet die Komplexität, die mit der globalen Compliance verbunden ist, und ermöglicht es Entwicklern, sich auf Innovationen statt auf administrative Aufgaben zu konzentrieren. Ausweitung und Beschleunigung des Einflusses: Durch die Nutzung der enormen Reichweite des Xsolla Gaming-Ökosystems können Entwickler das Xsolla Partner Network (XPN) nutzen, um Creators und Influencer anzuziehen, zu verwalten und zu incentivieren.

: Mit integrierten KYC- (Know Your Customer) und Steuerbefragungsdiensten reduziert Xsolla Wallet die Komplexität, die mit der globalen Compliance verbunden ist, und ermöglicht es Entwicklern, sich auf Innovationen statt auf administrative Aufgaben zu konzentrieren. Ausweitung und Beschleunigung des Einflusses: Durch die Nutzung der enormen Reichweite des Xsolla Gaming-Ökosystems können Entwickler das Xsolla Partner Network (XPN) nutzen, um Creators und Influencer anzuziehen, zu verwalten und zu incentivieren.

Für Schöpfer: Mit Xsolla Wallet können Schöpfer und Influencer bezahlen, bezahlt werden und ihre Einnahmen verwalten, so dass ihre Inhalte zu rentablen Einnahmequellen werden.

Bezahlen: Schöpfer haben eine direkte, sofortige und bequeme Möglichkeit, ihre Einnahmen mit der Xsolla Mastercard auszugeben.

Schöpfer haben eine direkte, sofortige und bequeme Möglichkeit, ihre Einnahmen mit der Xsolla Mastercard auszugeben. Bezahlt werden: Schöpfer können neben anderen Auszahlungsoptionen eine sofortige virtuelle Xsolla Mastercard wählen, um einfachen und sofortigen Zugang zu ihren Einnahmen zu erhalten.

Schöpfer können neben anderen Auszahlungsoptionen eine sofortige virtuelle Xsolla Mastercard wählen, um einfachen und sofortigen Zugang zu ihren Einnahmen zu erhalten. Einnahmen verwalten: Schöpfer können ihre Einnahmen von Plattformen nahtlos zusammenfassen. Das bedeutet, dass Schöpfer verschiedene Einkommensströme, vom Merchandise-Verkauf bis zum Crowdfunding, in ihrer Xsolla Wallet verwalten können.

"Indem wir unser Fachwissen und die in die Xsolla Wallet eingebettete Finanzfunktionalität zusammenführen, bringen wir Entwickler und Kreative in einem einzigartigen, auf Videospiele zugeschnittenen Finanzökosystem zusammen", beschreibt David Stelzer, Präsident von Xsolla. "Unser Ziel ist es, allen Entwicklern, Kreativen und Influencern einen schnellen und sicheren Zugang zu Möglichkeiten zu bieten, ihre Arbeit in der globalen Kreativwirtschaft zu monetarisieren."

"Als langjähriger Unterstützer der Videospiel-Community ist Mastercard begeistert, unsere Partnerschaft mit Xsolla weiter auszubauen und mit der Einführung der Xsolla Mastercard Entwicklern und Kreativen gleichermaßen Auswahl und Mehrwert zu bieten", sagte Sherri Haymond, EVP, Global Digital Partnerships bei Mastercard. "Gemeinsam ermöglichen wir bequeme, nahtlose Zahlungsoptionen, die den Werkzeugkasten von Entwicklern erweitern, helfen, Herausforderungen für Entwickler zu lösen und eine inklusive Gaming-Community für alle zu fördern."

Xsolla Wallet ist eine Schlüsselkomponente in einer neuen Suite von Tools, die Spieleentwickler und -produzenten unterstützen. Sie spiegelt das Engagement von Xsolla wider, Lösungen zu entwickeln, die den unmittelbaren Bedürfnissen von Spieleentwicklern gerecht werden und ein unterstützendes und produktives Umfeld für ihre Kreationen fördern, und zwar durch eine eingebettete Finanzpartnerschaft mit Paysafe und eine Kartenpartnerschaft mit Mastercard für Spieleentwickler.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Xsolla zu verstärken, um mit unseren Zahlungslösungen einen Mehrwert zu bieten und die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und so das Spiel- und Zahlungserlebnis der Spieler weltweit weiter zu verbessern", sagte Aaron Gale, VP of Sales Account Management, Video Games bei Paysafe. "Jedes Spielerlebnis beginnt mit einer Zahlung, und wir sind bestrebt, diese Transaktionen zu einem Teil des Gesamterlebnisses zu machen, um den Spaß zu steigern und die Kundenbindung und -loyalität zu fördern."

Weitere Einzelheiten über Xsolla Wallet finden Sie unter: xsolla.pro/wallet

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärenten Komplexitäten des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Büros in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Über Paysafe

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE: PSFE) PSFE.WS ist eine führende Zahlungsplattform mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz im Dienste von Händlern und Verbrauchern in der globalen Unterhaltungsbranche. Ihr Hauptziel ist es, Unternehmen und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, sich durch branchenführende Funktionen für die Zahlungsabwicklung, digitale Geldbörsen und Online-Cash-Lösungen nahtlos zu verbinden und Transaktionen durchzuführen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsverkehr, einem jährlichen Transaktionsvolumen von über 130 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 und rund 3.300 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher über 100 Zahlungsarten in mehr als 40 Währungen auf der ganzen Welt. Die Lösungen von Paysafe werden über eine integrierte Plattform bereitgestellt und sind auf mobil initiierte Transaktionen, Echtzeit-Analysen und die Konvergenz zwischen stationären und Online-Zahlungen ausgerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.paysafe.com

