Sectigo bietet globalen Partnern die nächste Generation des Zertifikatslebenszyklus-Managements und der Website-Cybersicherheit

Sectigo der branchenweit innovativste Anbieter von umfassendem Certificate Lifecycle Management (CLM) und Website-Cybersecurity, gab heute sein Sponsoring des CloudFest 2024 bekannt, das vom 18. bis 21. März im Europa-Park, Deutschland, stattfindet.

In diesem Jahr feiert das CloudFest, die weltweit führende Veranstaltung für Internet-Infrastrukturen, die die globale Cloud-Computing-Branche verbindet, sein 20-jähriges Jubiläum mit mehr als 8.000 Teilnehmern aus über 80 Ländern. Führungskräfte von Sectigo werden in der VIP-Lounge anwesend sein, um die Geheimnisse des Website-Sicherheitsschutzes und des automatisierten, cloud-nativen CLM zu enthüllen. Außerdem werden sie einer ausgewählten Gruppe von Partnern und Kunden ein maßgeschneidertes, persönliches Erlebnis bieten. VIPs und ihre Gäste kommen in den Genuss aller im VIP Vendor Pass enthaltenen Leistungen sowie exklusiver Vergünstigungen, einer Vorschau auf das aktualisierte SiteLock bevor es in Betrieb genommen wird, und der neuesten Innovationen im Bereich Lifecycle Management und Website-Cybersecurity für MSPs.

WER:

Jairo Fraile, VP für globale Partner

Sachin Golechha, Direktor für Produktmanagement

Stephen Nyhan, Leiter der Vertriebstechnik

WAS: Ausstellung CloudFest 2024

WO: Die Sectigo VIP Lounge gegenüber der Dome Stage im Europa-Park

WANN: 19. bis 21. März von 9.00 bis 18.00 Uhr MEZ

WIE: Kontaktieren Sie uns, um Ihr Treffen mit dem Sectigo-Team zu buchen

Sectigo ist stolzer Sponsor des CloudFest seit den Anfängen der Konferenz vor 20 Jahren. SiteLock überwacht und schützt mehr als 16 Millionen Websites mit einer Reihe von Lösungen, die ein automatisiertes Content-Management-System (CMS), Patching, Schwachstellen-Scanning, Malware-Erkennung und Abhilfelösungen umfassen. Um mehr darüber zu erfahren, wie die SiteLock- und CLM-Lösungen von Sectigo das Geschäft Ihrer Kunden besser schützen können, gehen Sie zu https://www.sectigo.com/products.

Über Sectigo

Sectigo ist der branchenweit innovativste Anbieter eines umfassenden Certificate Lifecycle Management (CLM) mit automatisierten Lösungen und digitalen Zertifikaten, die jede menschliche und maschinelle Identität für die größten Marken der Welt sichern. Seine automatisierte, Cloud-native, universelle CLM-Plattform stellt digitale Zertifikate aus und verwaltet sie, die von allen vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen (CAs) bereitgestellt werden, um Sicherheitsprotokolle im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und zu verbessern. Sectigo ist eine der ältesten und größten Zertifizierungsstellen mit mehr als 700.000 Kunden und zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von beispiellosem digitalen Vertrauen. Für weitere Informationen gehen Sie zuwww.sectigo.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, und abonnieren Sie unseren Webby award-winning podcast, Root Causes.

Contacts:

Samantha Dooley

Sectigo PR

samantha.dooley@sectigo.com

+44 07380262811