Gain Theory, ein zu WPP gehörendes globales Beratungsunternehmen für Marketingeffektivität und -vorausschau, gab heute eine strategische Daten- und Messpartnerschaft mit der Association of National Advertisers (ANA) bekannt. Diese Partnerschaft unterstreicht die branchenführenden Fähigkeiten von Gain Theory im Bereich der Marketingmessung und -optimierung und festigt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Berater für Marken, die die Komplexität der modernen Marketinglandschaft bewältigen müssen.

Als führendes Gremium der Werbebranche setzt sich die ANA für eine von CMOs unterstützte Wachstumsagenda ein. Zu den wichtigsten Initiativen des ANA CMO Growth Council gehören diejenigen, die sich auf Daten, Technologie und Messung konzentrieren die Fähigkeiten, die den Erfolg der Vermarkter in der Zukunft sicherstellen werden.

Im Rahmen dieser Partnerschaft mit der ANA wird Gain Theory exklusive Einblicke in die KI-gesteuerte Marketingmessung, in die Erkenntnisse der nächsten Generation und in die Zukunft der Vorausschau bieten. Diese Erkenntnisse werden es CMOs ermöglichen, Marktveränderungen zu steuern und Wachstumsstrategien zu optimieren, indem sie die Macht der KI nutzen.

Gain Theory kann auf 50 Jahre Erfahrung und Innovation zurückblicken und wurde in The Forrester Wave: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023, als Leader eingestuft. Der Forrester-Bericht beschreibt die 18-monatige Roadmap von Gain Theory als "... differenziert durch den Fokus auf den Aufbau von Geschäftsmodellen der nächsten Generation, kreative Optimierungserkenntnisse und die Nutzung von GenAI zur Verbesserung der Plattformfunktionen." Das Beratungsunternehmen ist in den gesamten USA vertreten und betreut Kunden aus einer Reihe von Branchen, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Reisen, Medien und Unterhaltung sowie Konsumgüter.

Als offizieller ANA Data and Measurement Partner wird Gain Theory im Jahr 2024 eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Verband dabei zu unterstützen, CMOs durch ein Programm von Thought Leadership und Veranstaltungen wertvolles Wissen und Empfehlungen zu liefern.

"Die Zukunft des Marketings wird durch GenAI verändert, und die Marken müssen sich diese Entwicklung zu eigen machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch unsere Partnerschaft mit ANA werden wir (Gain Theory) Marketing-Führungskräften ganz neue Perspektiven aufzeigen, wie die sich schnell entwickelnden GenAI-Fähigkeiten das Ruder in die Hand nehmen, um Marktveränderungen zu navigieren und ihre Investitionen in diesem sich schnell verändernden Umfeld zu optimieren", sagte Shawn O'Neal, Americas CEO von Gain Theory.

Über Gain Theory

Gain Theory ist ein globales Unternehmen für vorausschauende Beratung, das sich auf die Beschleunigung des Wachstums ambitionierter Marken konzentriert. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, den Kunden Vertrauen zu vermitteln, um fundiertere Investitionsentscheidungen treffen zu können. Durch Nutzung von High-Touch-Beratung, einzigartigen Partnerschaften und proprietärer Technologie stellen wir preisgekrönte Lösungen zur Verfügung, die hervorragende Resultate liefern. Als Teil des WPP-Netzwerks profitiert Gain Theory von dem beispiellosen Zugang zu einer breiten Palette von Daten, dem Fachwissen und modernsten Tools, die ein wahrhaft differenziertes Angebot in der Branche erstellen.

www.gaintheory.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240307958259/de/

Contacts:

Claudia Sestini, Global CMO at Gain Theory

claudia.sestini@gaintheory.com