Boston Metal do Brasil ist der erste kommerzielle Einsatz der Schmelzoxidelektrolyse (MOE)-Technologie des Unternehmens

Boston Metal, ein weltweit tätiges Unternehmen für Metalltechnologielösungen, feiert heute die Einweihung der ersten Anlage für seine Schmelzoxidelektrolyse (MOE)-Technologieplattform zur Rückgewinnung hochwertiger Metalle aus Bergbauabfällen in Brasilien. Diese Inbetriebnahme ist ein wichtiger Meilenstein für die Technologie und den Betrieb von Boston Metal auf dem Weg zur Kommerzialisierung von MOE für grünen Stahl im Jahr 2026.

