WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat in seiner Ansprache zur Lage der Nation dazu aufgerufen, die Demokratie in den USA mit aller Kraft zu verteidigen. "Die Bedrohung der Demokratie muss abgewehrt werden", sagte der 81-Jährige bei der Ansprache am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. "Mein Vorgänger und einige von Ihnen hier versuchen, die Wahrheit über den 6. Januar zu begraben", sagte er mit Blick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump und den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington stürmten.

Die Aufständischen, die damals nach Washington gekommen seien, um die friedliche Machtübergabe zu stoppen und den Willen des Volkes umzukehren, seien keine Patrioten gewesen. Die Verschwörung, das Wahlergebnis nachträglich zu kippen, habe "die größte Bedrohung für die Demokratie seit dem amerikanischen Bürgerkrieg dargestellt, sagte Biden. Doch Amerika sei stark gewesen, und die Demokratie habe sich durchgesetzt. Biden nannte Trump nicht namentlich, sondern bezeichnete ihn lediglich als seinen Vorgänger.

Biden und Trump werden aller Voraussicht nach bei der Präsidentenwahl im November als Kandidaten ihrer Parteien gegeneinander antreten. Trump ging Biden vor dessen Rede in einer Stellungnahme harsch an. Biden lüge wie verrückt, um sich der Verantwortung für die schreckliche Verwüstung zu entziehen, die er und seine Partei in Amerika angerichtet hätten. Er sprach von einer "Horrorshow", die das Land nicht länger hinnehmen könne und nannte als Beispiel Bidens Einwanderungspolitik./jac/DP/zb