WASHINGTON (dpa-AFX) - Überraschender Auftritt: Mit silberfarbenen Schuhen und Bling-Bling-Kragen ist der frühere republikanische Abgeordnete George Santos bei der Rede zur Lage der Nation im US-Kongress aufgetaucht. US-Präsident Joe Biden hielt die wichtige Rede am Donnerstagabend (Ortszeit) vor beiden Kongresskammern. Der 35-jährige Santos saß bis zu seinem Rauswurf Anfang Dezember 2023 rund ein Jahr als Abgeordneter eines New Yorker Bezirks im US-Repräsentantenhaus und präsentierte sich als Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Als ehemaliger Abgeordnete hat Santos das Recht, den Plenarsaal zu betreten. Darauf, dass er unbedingt auffallen wollte, ließ seine Kleidung schließen. Sein mit Strass besetzter Kragen und die Glitzerschuhe waren kaum zu übersehen.

Santos Aufstieg auf die bundespolitische Bühne wurde von Anfang an von Betrugs- und Täuschungsvorwürfen überschattet. Er soll einen großen Teil des Lebenslaufes, mit dem er sich den Wählern 2022 präsentierte, erfunden haben. Sein Rauswurf folgte auf eine Untersuchung des Ethik-Ausschusses im Repräsentantenhaus. Es war das erste Mal in der jüngeren Geschichte der USA, dass ein Abgeordneter aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wurde, der zuvor nicht strafrechtlich verurteilt worden war. Santos werden unter anderem Betrug und Diebstahl vorgeworfen. Er ist in New York angeklagt und weist die Vorwürfe zurück./jac/DP/zb