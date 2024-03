DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUTOZULIEFERER - Umsatzgiganten wie Bosch, ZF und Conti fehlt es an Blockbuster-Innovationen. Sie werden in margenstarken Zukunftsfeldern von Nvidia, Qualcomm oder CATL verdrängt. Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung Roland Berger liegt die durchschnittliche Gewinnmarge von 600 untersuchten Zulieferern im abgeschlossenen Geschäftsjahr zwischen 4 und 5 Prozent. Die IKB hat die Abschlüsse von 69 mittelständischen Autozulieferern seit 2019 ausgewertet und kommt zu dem Schluss, "dass sich die Ertragslage der Zulieferer im Trend klar verschlechtert hat". Vor der Coronakrise kratzten die Zulieferer noch teilweise an zweistelligen Margen. Dieses Niveau scheint auf Jahre unerreichbar. (Handelsblatt)

