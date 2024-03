Nach kürzlich erfolgten Cyberattacken hat Unitedhealth Group bedeutsame Fortschritte bei der Wiederherstellung ihrer Systeme erzielt. Die elektronische Verschreibung in der Pharmazie ist bereits voll funktionstüchtig, und auch die Übermittlung von Abrechnungsforderungen und Zahlungstransaktionen ist wieder verfügbar, nachdem ein Cyberangriff auf die Technologieeinheit Change Healthcare zu weitreichenden Dienstunterbrechungen geführt hatte. Ein wichtiger Meilenstein wird die Wiederaufnahme des elektronischen Zahlungsverkehrs am 15. März sein. Das Unternehmen erwartet, dass die Wiederherstellung der Konnektivität seines Netzwerks für medizinische Abrechnungen und Software am 18. März beginnen kann. Die Blackcat-Ransomware-Gruppe hatte Change Healthcare am 21. Februar angegriffen, was zu Beeinträchtigungen elektronischer Apotheken-Nachfüllungen und Versicherungstransaktionen führte. Change Healthcare spielt eine zentrale Rolle im komplexen System der Abrechnung und Klärung [...]

