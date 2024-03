Der DAX konnte am Donnerstag im Zuge der Aussicht auf schneller als erwartet sinkende Inflationsraten in der Eurozone deutlich zulegen. Bei 17.879,11 Zählern markierte er ein neues Rekordhoch. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 17.842,85 Punkte. Und auch zum Wochenschluss könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.895 Zähler.Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...