Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5460/ Weltfrauentag. Folge 250 der Börsepeople-Reihe. Zum runden Jubiläum erstmals zwei Gäste in einer Börsepeople-Folge. Gemeinsame Reise über die chronologische Zeitschiene mit gleichem Startzeitpunkt. Danke an RBI-Vorständin Valerie Brunner und Heike Arbter, Head of Raiffeisen Certificates, Retail Bonds & Equity Trading, für dieses Experiment, in dem es um österreichische Banken- und Börsegeschichte in all ihren Facetten, Chancen und Challenges geht. Oder: Um Raiffeisen-Geschichte, Zinslandschaft-Geschichte, Zertifikate-Geschichte und auch persönliche Geschichten. Es war mir ein ...

