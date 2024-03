Gestern hat die Pfandbriefbank ihre endgültigen Zahlen für 2023 und das vierte Quartal veröffentlicht. Damit wurde ein detaillierter Einblick in den jüngsten Geschäftsverlauf gewährt. Die Aktie schloss daraufhin zehn Prozent im Plus, ähnlich wie bereits am Mittwoch. DER AKTIONÄR erklärt, ob Anleger sich das Papier näher anschauen sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...