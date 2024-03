Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist gegenüber dem US-Dollar auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0956 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte Januar. Am Morgen liegt der Kurs bei 1,0947 nur wenig tiefer. Das Euro/Franken-Paar notiert bei 0,9604 wieder oberhalb der 96-Rappen-Marke, um die es sich in den letzten Tagen in einer engen Spanne bewegt hat. ...

