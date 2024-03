Berlin (ots) -



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag, Petra Budke, hat sich im rbb24 Inforadio am Freitag dafür ausgesprochen, den internationalen Frauentag auch in Brandenburg zum Feiertag zu machen: "Ich finde die Idee gut: Zum einen, den 8. März als Frauen-Kampf-Tag, und ich betonte ausdrücklich das Wort Kampftag, zu einem Feiertag zu machen. Und natürlich finde ich auch die Idee gut, in Berlin und Brandenburg dieselben Feiertage zu haben, weil es auch ein Problem ist, wenn wir Feiertage haben, die Berlin nicht hat und umgekehrt."



