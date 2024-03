Berlin (ots) -Inanna Medical Spa, ein Vorreiter unter den von Frauen geführten Ästhetikzentren, freut sich, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Haus der Optik Landwitz, einem führenden Anbieter stilvoller und anspruchsvoller Brillen, anzukündigen. Diese einzigartige Zusammenarbeit zielt darauf ab, Frauen ein bereichertes Erlebnis zu bieten, das die Kunst der ästhetischen Schönheit mit den neuesten Trends in der Brillenmode verbindet.Gegründet von Geschäftsführerin Anna Baret Gulueva, steht Inanna Medical Spa an der Spitze der Förderung von Frauenermächtigung und Selbstfürsorge durch innovative ästhetische Behandlungen. Das Spa, geleitet von einem Team aus fünf Frauen, von denen jede ihre eigene Geschichte von Widerstandsfähigkeit und Erfolg hat, hat sich schnell zu einem Zufluchtsort für Frauen entwickelt, die personalisierte und mitfühlende Pflege suchen.Die Partnerschaft wurde bei einer Gala am 6. März vorgestellt, die von Anna Baret Gulueva und Yvonne Schaefers, Geschäftsführerin von Haus der Optik Landwitz, gemeinsam ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung präsentierte eine Auswahl von Cartier-Brillen und stellte den Gästen die ergänzenden ästhetischen Dienstleistungen von Inanna Medical Spa vor, was die Verschmelzung von Schönheit, Stil und Empowerment symbolisiert."Um die gläserne Decke zu durchbrechen, musste ich mein eigenes Haus bauen!" sagt Anna Baret Gulueva. Diese Partnerschaft verkörpert den Geist dieses Mantras und schafft einen Raum, in dem Frauen sowohl das Vertrauen als auch die Mittel finden können, ihre Individualität und Stärke zum Ausdruck zu bringen.Die Zusammenarbeit zwischen Inanna Medical Spa und Haus der Optik Landwitz stellt einen Schritt nach vorne in der Mission dar, Frauen zu stärken. Durch die Kombination der Expertise zweier von Frauen geleiteter Unternehmen bietet diese Partnerschaft den Kunden nicht nur ein breiteres Angebot an Dienstleistungen, sondern dient auch als Zeugnis für die Kraft der Zusammenarbeit und Innovation im Streben nach Exzellenz."Wir freuen uns, mit Inanna Medical Spa zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden ein exklusives Erlebnis zu bieten, das ihren ästhetischen und stilistischen Bedürfnissen gerecht wird," erklärte Yvonne Schaefers. "Diese Partnerschaft ist eine Feier der Errungenschaften von Frauen und ein Bekenntnis zu ihrer Stärkung."Das Team von Inanna Medical Spa, bestehend aus Esra, Patricia, Marina und Inna sowie Geschäftsführerin Anna, lädt Frauen aus allen Lebensbereichen ein, die einzigartigen Angebote zu erkunden, die sich aus dieser Partnerschaft ergeben. Ob es sich um die neuesten Brillenmode-Trends von Haus der Optik Landwitz handelt oder um die personalisierten ästhetischen Behandlungen im Inanna Medical Spa, die Kunden können einen ganzheitlichen Ansatz zur Schönheit und zum Wohlbefinden erwarten.Wenn Sie weitere Informationen über Inanna Beauty wünschen oder einen Termin vereinbaren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter inanna.beauty oder rufen Sie uns unter 0800 0808 800 an.Über Inanna Medical SpaInanna Medical Spa ist ein führendes Zentrum für fortschrittliche ästhetische Behandlungen, das von einem engagierten Team aus Frauen gegründet und geleitet wird. Im Herzen Berlins gelegen, bietet Inanna Medical Spa eine Reihe von Dienstleistungen an, die darauf abzielen, Frauen durch die Verbesserung ihrer natürlichen Schönheit zu stärken und Selbstpflege zu fördern.Über Haus der Optik LandwitzHaus der Optik Landwitz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Brillen und bietet eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Gestellen, die Mode mit Funktion verbinden. Gegründet von Geschäftsführerin Yvonne Schaefers, verpflichtet sich Haus der Optik Landwitz dazu, Kunden dabei zu helfen, die perfekte Brille zu finden, die zu ihrem einzigartigen Stil und Bedürfnissen passt.Pressekontakt:Für weitere Informationen zur PartnerschaftFirmenkontakt:Inanna GmbHAnna Baret GuluevaCharlottenstr. 1910117 Berlin0800 0808 800keepshining@inanna.beautyhttps://inanna.beautyPressekontakt:Narciss&Taurus/cross media store GmbHMarlen Lutz-BuderMessering 8c01067 Dresden0351 50193010m.buder@narciss-taurus.dehttps://www.narciss-taurus.deOriginal-Content von: Inanna GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173715/5730640