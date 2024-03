Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Studienergebnisse

Seahawk Investments erneut ausgezeichnet



07.03.2024 / 15:29 CET/CEST

Der auf die Marktsegmente Transport und Energie fokussierte Seahawk Equity Long Short Fund hat den 2024 Lipper Fund Award Europe in der Kategorie Alternative Long/Short Equity Global - 3 years erhalten. Die LSEG Lipper Fund Awards sind eine Veranstaltung, die seit über 30 Jahren als globaler Maßstab für unabhängige und unvoreingenommene Leistungsbewertungen in der Fondsindustrie gilt. Diese Auszeichnungen basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem objektiven, quantitativen, risikoadjustierten Leistungsmaß, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Der Fonds mit dem höchsten Wert für konsistente Rendite (Effektive Rendite) in jeder berechtigten Klassifizierung gewinnt den LSEG Lipper Fund Award. Der Seahawk Equity Long Short Fund ist ein globaler Long/Short-Aktienfonds, der darauf abzielt, attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen, mit einem Fokus auf den Sektoren Energie und Transport sowie verwandten Industrien. Innerhalb dieser Sektoren wendet Seahawk einen fundamentalen Long/Short-Ansatz an und investiert opportunistisch in Aktientitel sowie besicherte und unbesicherte Anleihen. Die Strategie zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab und wird durch einen strengen Risikomanagement-Prozess unterstützt.

Der Fonds strebt ein ausgewogenes Gesamtportfolioexposure mit einem durchschnittlichen gewichteten Aktienmarktbetafaktor von +0,25 bis +0,65 an, was im Vergleich zu klassischen Aktienanlagen eine durchschnittlich niedrigere Aktienmarktvolatilität auf Fondsebene bedeutet. Dabei verfolgt das Management eine kombinierte Top-Down- und Bottom-Up-Strategie, beginnend mit einer Einschätzung der Attraktivität des Sektors, gefolgt von der Bestimmung des Sektorexposures auf Portfolioebene und einer fundamentalen Analyse und Gewichtung einzelner Titel innerhalb der Sektoren. Für die auch unter Risikogesichtspunkten herausragende Entwicklung des Fonds seit seiner Auflage am 23.05.2019 wurde Fondsberater Hubertus Clausius bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit drei Boutiquen Awards in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Kontakt:

