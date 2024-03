EQS-Media / 07.03.2024 / 14:30 CET/CEST

NXT 50five, das Joint Venture zwischen 50five und NXT Mobility unter der Initiative von GP Groot, gewinnt MRA-Electric-Ausschreibung für die Aufstellung und den Betrieb öffentlicher Schnellladestationen - geliefert von ADS-TEC Energy

Die Ausschreibung umfasst die Aufstellung, das Management und den Betrieb von Schnellladepunkten an etwa 600 Standorten

Ein Großteil des MRA-E-Gebiets ist mit Netzengpässen konfrontiert und somit optimaler Standort für die batteriegepufferten Schnellladelösungen von ADS-TEC Energy

NXT 50five bereitet bereits die ersten neun Installationen von bis zu 200 Schnellladesäulen vor

Nürtingen, 7. März 2024 - Schnellladesäulen von ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE) werden bald vermehrt in den niederländischen Provinzen Noord-Holland, Utrecht und Flevoland stehen. Grund ist die von NXT 50five gewonnene Ausschreibung der Metropolitan Region Amsterdam - Electric, kurz MRA-E. Bei der Ausschreibung haben sich zum ersten Mal Gemeinden in den Niederlanden für eine gemeinsame Ausschreibung für Schnellladestationen zusammengetan. Mehr als Dreiviertel der 74 Gemeinden in der Region Nordwest beteiligen sich daran. Die Ausschreibung ist ein Meilenstein bei der Realisierung eines landesweiten Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge. Der Erfolg von NXT 50five beweist die Vorteile der batteriegepufferten Schnellladelösungen von ADS-TEC Energy, da sie im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellladestationen viel mehr Standorte adressieren und ohne viel Aufwand überall angeschlossen werden können. Intelligente Lösung für Gebiete mit Netzengpässen

Ein großer Teil des MRA-E-Gebiets ist mit Netzengpässen konfrontiert. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der damit verbundenen benötigten Ladeinfrastruktur kann NXT 50five mit den Produkten von ADS-TEC Energy den Herausforderungen begrenzter Netze begegnen. Die ultraschnellen Plattformlösungen von ADS-TEC Energy sind Batterie gepuffert und ermöglichen hohe Ladegeschwindigkeiten auch am begrenzten Netz. Erik Metselaar, Direktor von NXT Mobility, erklärt: "Diese Technologie ermöglicht es uns, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität anzuführen, auch in Gebieten, in denen das Stromnetz dies nicht zulässt. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Einführung einer Schnellladeinfrastruktur und für die Zukunft des elektrischen Fahrens in den Niederlanden." NXT 50five ist neben Shell und TotalEnergies eine der drei Parteien, die den Zuschlag für die Konzession erhalten haben. Über einen Zeitraum von vier Jahren wird das Joint Venture somit etwa 200 Standorte ausstatten. Die Umsetzung ist bereits gestartet: NXT 50five installiert aktuell die ersten neun Standorte. Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy: "Das Gewinnen der Ausschreibung unterstreicht die Attraktivität unserer Produkte. Mit unserer Technologie kann man die Schnellladeinfrastruktur viel schneller ausrollen. Wir freuen uns über die positiven Synergieeffekte, die sich aus dem Joint Venture ergeben. Gemeinsam beschleunigen wir so die Vision und unser Engagement für eine nachhaltige Mobilitätswende."

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Kreis der Besten" erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Über NXT 50five

NXT 50five ist eine Zusammenarbeit zwischen NXT Mobility und 50five mit dem Ziel ein öffentliches Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Mit dem Schwerpunkt auf die Einrichtung von Schnellladestationen in Gebieten mit Netzüberlastung und und die Bereitstellung von Ladediensten für den Personen- und Güterverkehr will NXT 50five den Übergang zum elektrischen Fahren in den Niederlanden beschleunigen. 50five ist einer der größten Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in Belgien, Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich. NXT Mobility bietet Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, umwelt- und klimaschonende Kraftstoffe und betreibt NXT Energy Hubs, die Tankstellen der Zukunft. NXT Mobility ist Teil der GP Groot-Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Kontakt ADS-TEC Energy: Für ADS-TEC Energy Europe:

Juliane Kunz

Senior-Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com Zusatzmaterial zur Meldung:



