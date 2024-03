NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Hellofresh nach Zahlen und der Streichung der mittelfristigen Unternehmensziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der neue Ausblick des Kochboxenversenders für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) dürfte den dazugehörigen Konsens um rund 35 Prozent sinken lassen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das Ziel für das Umsatzwachstum sieht er unter den Erwartungen. Zu den gestrichenen Zielen für 2025 merkte Diebel an, die durchschnittlichen Schätzungen hätten bereits darunter gelegen./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 23:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000A161408