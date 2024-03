Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bayme vbm vbw Pressemitteilung zum Verbändeengagement auf dem Ludwig- Erhard-Gipfel 2024: Bayerische Wirtschaft erstmalig Co-Veranstalter



08.03.2024 / 09:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



bayme vbm vbw - die Bayerische Wirtschaft erstmalig Co-Veranstalter

Brossardt: "Der sozialen Marktwirtschaft mehr Strahlkraft verleihen"



(München, 08.03.2024). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sowie die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm sind erstmalig Co-Veranstalter des ersten Tages des Ludwig-Erhard-Gipfels 2024 am Tegernsee. "Mit dem hochrangig besetzten Eröffnungstag am 17. April mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten und verschiedenen Talkrunden, unter anderem mit dem britischen Handelsminister Greg Hands, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann werden wir der sozialen Marktwirtschaft wieder mehr Strahlkraft verleihen. Wir leisten damit unseren Beitrag, die Demokratie in schwierigen Zeiten zu stärken", so bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Mitgestaltet wird der Tag von Angelique Renkhoff-Mücke, Vizepräsidentin vbw und Vizepräsidentin vbm.



Im Rahmen des ‚Industry: Globalization and Transformation Day' werden die Verbände mit der exklusiven Vorstellung von zwei von der vbw beauftragten Studien wichtige Impulse für die anschließenden hochkarätig besetzten Panels geben. "Wir erwarten Antworten auf die außenwirtschaftlichen Herausforderungen für das deutsche Geschäftsmodell sowie die Veränderung der Wertschöpfungsketten. Beim zweiten Panel wird die digitale Wettbewerbsfähigkeit aus globaler Sicht diskutiert", so Brossardt und ergänzt: "Unsere Verbände waren bereits 2023 auf dem Gipfel präsent. Wir freuen uns sehr, jetzt als Co-Veranstalter des ersten Gipfeltages erstmalig ‚das deutsche Davos' an der Seite der WEIMER MEDIA GROUP aktiv mitzugestalten".



Christiane Goetz-Weimer, Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP und Gastgeberin des Ludwig-Erhard-Gipfels: "Wir freuen uns, die Bayerische Wirtschaft an unserer Seite zu wissen. Sie ist unentbehrliche Gestaltungsmacht, Meinungsführer und Sprachrohr der Wirtschaft und damit erstklassiger Partner. Mit einem eigenen Tag bereichert unser Co-Veranstalter die Konferenz mit wichtigen Denkansätzen und neuen Lösungswegen."



Das aktuelle Veranstaltungsprogramm des Gipfels können Sie hier einsehen:



Kontakt: Lena Grümann, Tel. 089-551 78-391, E-Mail: lena.gruemann@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.